Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi ikili ilişkileri değerlendirdi

Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, Tahran-Bakü ilişkilerinin yanı sıra siyasi ve diplomatik ilişkilerin seviyesini değerlendirdi.

Alizade, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de belirttiği gibi İran-Azerbaycan ilişkilerinin düzeyi özellikle Sayın Reisi’nin döneminde artmıştır. İki ülkenin cumhurbaşkanları Aşkabat’ta yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin yeni aşamaya geldiğini bildirmişti” dedi.

“İran ve Azerbycan cumhurbaşkanlarının görüşmesinden kısa süre sonra iki ülke arasında birkaç ortak mutabakat zaptı imzalandı. Bunlardan biri Türkmenistan’dan İran üzerinden Azerbaycan’a doğalgaz sevki için imzalanan SWAP (takas) anlaşmasıdır." diyen Azeri büyükelçi, SWAP anlaşmasının iyi yönde ilerlediğini söyledi.

Alizade, “Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi’nin kurulması ve İran üzerinden oğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında koridor kurulması da İran ile Azerbaycan arasında imzalanan diğer mutabakat zaptıdır” ifadesini kullandı.

Bunların iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini gösterdiğini anlatan Alizade, “Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 30 arttı ve yeni yılın başında bu miktar daha artmaktadır” dedi.

Alizade, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari’in önümüzdeki günlerde Bakü’ye gideceğini ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in önümüzdeki ayalarda İran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Alizade, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf'ın ülkesine davet edildiğini de sözlerine ekledi