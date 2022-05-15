  1. Ekonomi
15 May 2022 12:17

İran'dan son yılda 17 milyar metreküp gaz ihraç edildi

İran'dan son yılda 17 milyar metreküp gaz ihraç edildi

İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Başkanı Mecid Çegini, "Geçen yıl yurt dışına 17 milyar metreküp doğalgaz ihraç edildi." dedi.

İran Ulusal Gaz Şirketi Genel Başkanı Mecid Çegini, bugün düzenlediği basın toplantısında, doğalgaz ihracatı hakkında bilgi verdi.

Çegini, "Geçen yıl (Hicri Şemsi takvimine göre) İran'ın yurt dışına doğalgaz ihracatı 17 milyar metreküp oldu. Bu miktardan yaklaşık 20 milyon metreküpü Irak'a ihraç edildi ve şu an 35 milyon metreküpe ulaştı." dedi.

İranlı yetkili, "Son yılda Türkiye'ye ise yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Son günlerde Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, İran ve Irak'ın doğal gaz tedariki konusunda anlaştığını bildirmişti.

News Code 1902171
https://tr.mehrnews.com/news/1902171/

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