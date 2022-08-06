Irak İran’dan gaz ithalatını artırmak istiyor

Irak medyasına göre Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Musa el-İbadi ülkesinin İran'dan doğal gaz ithalatını artırmayı amaçladığını açıkladı.

İbadi, “İran'dan gaz ithalatının hacmi şu anda 43 milyon metreküp. Irak'ın 55-60 milyon metreküp ihtiyacı var. İran’dan doğal gaz ithalatını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Iraklı yetkili, “Yakında devreye girecek yeni santrallerin yakıtı için gaza ihtiyacımız olacak.” ifadesini kullandı.

Bakanlık sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada Irak ile İran arasında, günlük 50 ila 70 milyon metreküp arası gaz ithalatı yapılmasına dair görüşmelerin olduğunu kaydetmişti.

Geçtiğimiz Mayıs'ta İran’ın Irak’a günlük 8 milyon metreküp olan doğalgaz ihracatının günlük 30 milyon metreküp düzeyine çıkmasına dair İran ile bazı anlaşmalar yapılmıştı.