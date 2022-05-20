İran ve Azerbaycan bölgenin güvenliğinde kritik öneme sahip

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Tahran’da bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Görüşmede Reisi, Tahran-Bakü ilişkilerine değinerek, “İran, Azerbaycan ile ekonomik, siyasi, kültürel ve ticari işbirliğinin artmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Ekonomi ve tranzit alanındaki anlaşmaların tam olarak uygulanması için Azerbaycan tarafının pratik adımlar atması elzemdir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın ilkeli duruşunun Azerbaycan dahil tüm ülkelerin birlik ve toprak bütünlüğünü desteklemek olduğunu belirterek, " İran ve Azerbaycan arasında karşılıklı çıkarlara dayalı yapıcı ilişkilerin varlığı bölgesel güvenliğin korunması ve güçlendirilmesi için büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

“İran ve Azerbaycan arasında komşuluktan ziyade ortak kültür ve akrabalık bağları var. Dolayısıyla iki ülke arasındaki yakın ilişkileri zedelemeye çalışan herhangi bir faktöre izin verilmemelidir.”

ABD ve Siyonist Rejim’in dünya ve bölge ülkelerinin iyiliğini düşünmediğini anlatan Reisi, bölge ülkelerinin özellikle İran ve Azerbaycan’ın bölge güvenliğinin sağlanmasında en etkili unsur olduğunu dile getirdi.

Mustafayev ise, Cumhurbaşkanı Reisi’nin Aşkabat ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmeyi “tarihi” olarak nitelendirdi ve “Bu görüşmeyle iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu.” dedi.

Şahin Mustafayev, “Azerbaycan olarak, İran’ın işbirliğiyle gaz takası kapasitesini artırmayı ve aynı zamanda Türkmenistan'dan Azerbaycan'a elektrik takas projesini İran üzerinden hayata geçirmek istiyoruz.” diye konuştu.