İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi

Burada basın mensuplarına konuşan Musevi, Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendirdi. İran ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Musevi, “Aynı stratejik bölgede yer alan iki ülkenin transit ticarette sahip olduğu potansiyeller değerlendirilmeli. İki ülke arasındaki ticaret hacmi bizim için tatmin edici değil. Bu tür fuarların düzenlenmesi İran-Azerbaycan ticaret hacminin artmasına katkı sağlayabilir.” dedi.

Musevi, “Umarım iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolarlık seviyeye ulaşır.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan pazarının İran için önemli olduğunu dile getiren Musevi, İran ürünlerinin Azerbaycan üzerinden diğer ülkelere transit geçişinin yapılmasını umduğunu kaydetti.

Büyükelçi Musevi, “Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in İran'ı ziyaret etmesi bekleniyor.” diye konuştu.

Musevi ayrıca, İran parlamentosundan da bir heyetin Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.