Aliyev, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti

Türk medyasına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.

Aliyev, birkaç gün önce Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ile kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve iş birliğinin gündeminde tarımın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, işgal sırasında o topraklardaki tarımla ilgili her şeyin Ermeniler tarafından yok edildiğini belirterek, kurtarılan topraklarda diğer alanların yanı sıra geniş çaplı tarım çalışmalarının planlandığını, o bölgede Türkiye ile tarım alanında yakın iş birliği ve ortak faaliyetlerin yürütüldüğünü bildirdi.