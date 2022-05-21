  1. Azerbaycan
21 May 2022 13:40

Aliyev, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti

Aliyev, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.

Türk medyasına göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi kabul etti.

Aliyev, birkaç gün önce Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesindeki rolüne dikkat çekti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ile kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiği ve iş birliğinin gündeminde tarımın önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, işgal sırasında o topraklardaki tarımla ilgili her şeyin Ermeniler tarafından yok edildiğini belirterek, kurtarılan topraklarda diğer alanların yanı sıra geniş çaplı tarım çalışmalarının planlandığını, o bölgede Türkiye ile tarım alanında yakın iş birliği ve ortak faaliyetlerin yürütüldüğünü bildirdi.

News Code 1902345
https://tr.mehrnews.com/news/1902345/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler