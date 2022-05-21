  1. Turizm
21 May 2022 17:58

İran'ın tarihi köyü Palengan'a ziyaretçi akını

İran'ın tarihi köyü Palengan'a ziyaretçi akını

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Oramanat bölgesinde bulunan tarihi Palengan köyü yerli ve yabancı tursitler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Oramanat bölgesinde bulunan Palengan köyü ülkenin tarihi köylerinden biri olarak bilinmektedir.

İran'ın tarihi köyü Palengan'a ziyaretçi akını

Uramanat’ın turizm incisi olarak bilinen Palengan köyü muteşem doğası ve tarihi mimari yapısı nedeniyle son yılllarda özellikte bahar ve yaz mevsimlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 

İran'ın tarihi köyü Palengan'a ziyaretçi akını

Köyün ortasından akıp giden nehir sebebiyle su kaynakları açısından zengin olduğu bilinmektedir. Palengan köyü son günlerde yerli ve yabancı turistler ağırlıyor. 

News Code 1902339
https://tr.mehrnews.com/news/1902339/

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