İran'ın tarihi köyü Palengan'a ziyaretçi akını

İran’ın Kürdistan eyaletindeki Oramanat bölgesinde bulunan Palengan köyü ülkenin tarihi köylerinden biri olarak bilinmektedir.

Uramanat’ın turizm incisi olarak bilinen Palengan köyü muteşem doğası ve tarihi mimari yapısı nedeniyle son yılllarda özellikte bahar ve yaz mevsimlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Köyün ortasından akıp giden nehir sebebiyle su kaynakları açısından zengin olduğu bilinmektedir. Palengan köyü son günlerde yerli ve yabancı turistler ağırlıyor.