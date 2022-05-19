Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abddullahiyan, çalışma ziyareti kapsamında Tahran’da bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerin yüksek düzeyde gelişmesi, üçlü gaz takası anlaşmasının hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki artıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı ilişkilerin gelişimini hızlandırmak için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karşılıklı ekonomik işbirliğinin ivme kazanması için enerji ve ulaştırma sektörünün büyük önem taşıdığına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, tüm alanlarda iki ülke arasındaki işbirliği düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Taraflar, Azerbaycan'ın Doğu Zengazur ekonomik bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran toprakları üzerinden yeni koridorun kurulmasını öngören anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemini vurguladılar.