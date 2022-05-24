Ermenistan'dan Aliyev'in "Zengezur" iddiasına yanıt

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Armenpress'in sorularına cevaben Ermenistan topraklarında koridor mantığı ve ulaşım yolu işleyemeyeceğini bir kez daha vurguladı.

Grigoryan yanıtı şu şekilde:

"Ermenistan Cumhuriyeti'nin tutumları değişmedi. Ermenistan topraklarında koridor mantığı ya da ulaşım yolu işleyemez. Brüksel'de varılan tüm anlaşmalar, dün sizin sorularınıza yanıt olarak bahsettiğim bölgedeki ulaşım bağlantıların açılması ile ilgilidir. Brüksel'de varılan tüm anlaşmalar, geçmişte Ermenistan temsilcilerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarda yer alıyor. Toplantı sonucunda AB Konseyi Başkanı'nın yaptığı açıklamada da, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması bağlamında sınır, gümrük kontrolü, geçiş ücreti tahsilatı, uluslararası transite değinilen anlaşmaları görebilirsiniz. Bunlar "Ermeni Kavşağı" projesinin uygulanması için önemli konulardır ve Ermenistan hükümeti sürekli olarak bu yönde hareket edecektir".

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, 22 Mayıs'ta Brüksel'deki görüşmede tarafların bir demiryolu ve otoyol inşası da dahil olmak üzere Ermenistan üzerinden bir koridor kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını söylemişti.

Kaynak: Ermenihaber