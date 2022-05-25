Çavuşoğlu, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı ile görüştü

Abbas, Filistin temasları kapsamında dün Ramallah’a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Görüşmede, Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Abbas’a türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, kendisini de Türkiye’ye davet etti.

Ramallah ziyaretinde Abbas görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı’na katılan Çavuşoğlu, bügün Tel Aviv'de temaslarda bulunacak.