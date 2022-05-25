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25 May 2022 10:54

Çavuşoğlu, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı ile görüştü

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün akşam Filistin meselesi ve bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Abbas, Filistin temasları kapsamında dün Ramallah’a gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Görüşmede, Filistin meselesi ile bölgedeki güncel gelişmeler değerlendirildi. Abbas’a türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Çavuşoğlu, kendisini de Türkiye’ye davet etti.

Ramallah ziyaretinde Abbas görüşmesi öncesinde Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile bir araya gelen ve dışişleri bakanlığı düzeyindeki Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı’na katılan Çavuşoğlu, bügün Tel Aviv'de temaslarda bulunacak.

News Code 1902455
https://tr.mehrnews.com/news/1902455/

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