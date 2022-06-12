Aliyev'den Putin'e Rusya Günü tebriği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12 Haziran Rusya Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan ve Rusya'nın tarihi yüzyıllara dayanan dostluk ve iyi komşuluk bağlarına sahip olduğunu vurgulayan Aliyev'in mesajı şöyle:

"Ortak çabalarla Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya arasındaki işbirliği, halklarımızın ve devletlerimizin yararına pekiştirilmesi amacıyla daha da geliştireceğimizden eminim.

Sayın Vladimir Vladimiroviç, size sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, dost Rus halkına barış ve refah diliyorum."

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Rusya Günü münasebetiyle Rusya lideri Putin ve Başbakan Mihail Mişustin'e tebrik mesajı yollamıştı.