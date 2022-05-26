Mirzoyan: Ermenistan-Azerbaycan müzakere masasında çeşitli yönlerde ilerleme var

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Parlamento’da Hükümet üyeleriyle soru-cevap oturumu sırasında “Sivil Sözleşme” Milletvekillerinden Lilit Kirakosyan’ın sorosuna cevaben Ermenistan-Azerbaycan müzakere masasında bazı konularda ilerleme olduğunu ifade etti.

Mirzoyan’ın sözlerine göre mesela sınır belirleme ve güvenlik süreciyle ilgili belirli bir ilerleme kaydedilmiştir. İki ülke Başbakan Yardımcıları’ın başkanlığında ortak komisyonlar kurulmuş ve hatta ilk görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki görüşmeyi de Moskova’da gerçekleştirilmesine dair anlaşmaya varılmıştır.



Ermenistan Başbakanı Ararat Mirzoyan, ayrıca bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunda da bazı anlaşmalara varıldığı ve bu yönde de ilerleme olduğunu dile getirdi.

Açılacak bölgesel ulaşım bağlantılarının sadece yolların geçtiği ülkesinin denetiminde olacağı ve o ülkenin egemenliği altında bulunacağını da Mirzoyan tarafından yeniden teyit edildi.

kaynak: Ermeni Haber