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4 Haz 2022 16:26

Ermenistan'da polis ile protestocular çatıştı: 60 kişi yaralandı

Ermenistan'da polis ile protestocular çatıştı: 60 kişi yaralandı

Ermenistan'da polis ile protestocular arasında çıkan çatışma sonucu 60 kişi yaralandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis ile hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı.

Armenpress sitesinin Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, çatışma dün, Erivan’da Başbakanlık Konutu önünde meydana geldi.

Protestocuların polis ile çatışması sonucu 39'u polis toplam 60 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, 1 Mayıs'tan bu yana Erivan sokaklarında bir araya geliyor.

Polis, 2-3 Mayıs'taki gösterilerde 426 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

News Code 1902638
https://tr.mehrnews.com/news/1902638/

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