İranlı yetkiliden Siyonistlerin askeri saldırı iddiasına yanıt

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Norveç devlet televizyonu NRK’ya verdiği demeçte 11 Mart tarihinde ara verilen Viyana müzakereleri hakkında bilgi verdi.

Bakıri, Siyonist İsrail’in İran’a askeri saldırı iddiası ile ilgili yöneltilen bir soruya, “Siyonistler İran'a saldırmayı ancak rüyada hayal edebilirler. Onlar böyle bir rüya görürlerse, bir daha uyanamazlar!” yanıtını verdi.

Ali Bakıri Keni, 31 Mayıs’ta sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Norveç'e gittiğini bildirmişti.

Bakıri Keni'nin paylaşımında, "Son bölgesel ve uluslararası istişarelerin ardından bugün Oslo'ya gittim. İkili, bölgesel ve uluslararası meseleler bu ziyaretin gündeminde olacak. Yasadışı yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere ulusal çıkarları ilerletme çabalarının yanında İran-Norveç ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız" ifadelerine yer verilmişti.

Viyana Müzakereleri

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirildi.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.