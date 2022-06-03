İran’dan Batılı ülkelere taslak kararı uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emir Abdullahiyan ile Josep Borrell’in nükleer müzakereleri değerlendirdiği bildirildi.

Emir Abdullahiyan, görüşmede İran hükümetinin iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu belirterek, ABD ve üç Avrupa ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) UAEA yönetim kuruluuna sunduğu İran karşıtı taslak kararının diplomatik bir eylem olmadığını söyledi.

Emir Abdullahiyan, alelacele hazırlanan ve yapıcı olmayan taslak kararının müzakere sürecini daha zor ve karmaşık bir hale getireceğine inandıklarını aktardı.

İran İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasaya işaret eden Emir Abdullahiyan, ABD'nin herhangi bir siyasi hamlesine karşı İran’ın anında etkili ve orantılı bir yanıt vereceğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, Borrell’in çabalarını takdir ederek, İran'ın müzakerelerin sürdürülmesi ve olumlu bir sonuçla tamamlanması için hazır olduğunu dile getirdi.

Bakan Emir Abdullahian, dünya çapındaki yasadışı nükleer faaliyetlerin ana suçlusu Siyonist Rejim’in yıkıcı eylemlerine atıfta bulunarak, UAEA yönetim kurulu toplantısının arifesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin Tel Aviv'e yaptığı ziyaretin UAEA’nın tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

Josep Borrell de Viyana müzakerelerini zedelemeyi amaçlayan bazı girişimleri eleştirerek, müzakerelerin sonuç vermesi için sürecin hızalandırılması gerektiğini vurguladı.