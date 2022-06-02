İran'dan, ABD ve üç Avrupa ülkesine uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, sosyal medya Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

''Irkçı İsrail rejimi, Nükleer Anlaşma'nın bir numaralı düşmanı olarak NPT'yi reddediyor ama Batı Asya'da, Doğu ve Kuzey Afrika'da tek nükleer silah sahibidir. Bu gerçeği dünya da biliyor. Üç Avrupa ülkesi ve ABD'nin uyku numarası yapmayı bırakma zamanı geldi. Ya diplomasi seçeneği yada aksini takip edebilirsiniz. İran ikisine de hazır'' diyen Hatibzade, daha önce yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu'nda herhangi bir yapıcı olmayan eyleme kesin ve orantılı bir karşılık vereceğiz".

Fars Haber Ajansı'na göre, Reuters Çarşamba günü, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilen bir kararı sunduklarını bildirmişti.