  1. Azerbaycan
14 Haz 2022 14:07

Paşinyan'dan Zengezur Koridoru ile ilgili yeni açıklama

Paşinyan'dan Zengezur Koridoru ile ilgili yeni açıklama

Resmi ziyaret için Katar'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Al Jazeera'ya verdiği demeçte bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusuna değindi.

Resmi ziyaret için Katar'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,  Al Jazeera'ya verdiği demeçte bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusuna değindi.

Ermenihaber'e göre, "Ermenistan topraklarından geçen Azerbaycan ve Ankara'yı birbirine bağlaması gereken sözde "koridor" ile ilgili Ermenistan'ın yaklaşımı ve tutumu nedir?" sorusuna cevaben Paşinyan, bu bağlamda koridorlarla ilgili açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Paşinyan, "Biliyorsunuz, sözde koridorla ilgili tanımlamalar bizim için kabul edilemez, bizim için kırmızı bir çizgi çünkü bölgemizde üçlü açıklamaya göre bir koridorumuz var ve o da Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorudur." ifadelerini kullandı.

9 Kasım 2020 üçlü açıklamada, ulaşım bağlantılarının açılmasıyla ilgili bir hüküm daha olduğunu vurgulayan Başbakan Paşinyan, "Demiryolları, karayolları kastediyorum. Biz hazırız, aslında artık bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması konusunu egemenliğe ve sınırların dokunulmazlığı karşılıklı saygı ilkesi üzerinden tartışıyoruz." dedi.

News Code 1902846
https://tr.mehrnews.com/news/1902846/

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