Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Türkmenistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün yapılacak Hazar Denizi’ne Kıyı Ülkeler 6. Liderler Zirvesi’ne katılmak için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, 20 Haziran’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkmenistan Devlet Başkanı adına İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’yi Hazar Denizi’ne Kıyı Ülkeler 6. Liderler Zirvesi’ne katılmaya davet etmişti.

Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile 10 Haziran’da Moskova’da yaptığı görüşmede, Türkmenistan’da düzenlenecek zirveye katılması yönünde kendisine yapılan daveti kabul etmişti.