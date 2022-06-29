Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkmenistan'da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'da düzenlenecek Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler liderlerinin 6. zirvesine katılmak üzere Aşkabat'a gitti.
Aliyev, Aşkabat havalimanında Türkmenstan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov tarafından karşılandı.
Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.
2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.
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