Cumhurbaşkanı Reisi Türkmenistan'da

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Hazar Denizi’ne kıyısı olan ülkeler liderlerinin 6. zirvesine katılmak için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Aşkabat Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşid Meredov tarafından karşılandı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere dün Türkmenistan'a gitmişti.

Reisi, Aşkabat ziyareti öncesinde Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda bu ziyaretin amacını basın mensuplarına açıkladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, bu ziyaretin Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov’un davetine icabetle gerçekleştiğini söyledi.

Hazar Denizi'nin kıyıdaş ülkelerin ortak mirası olduğunu belirten Reisi, bu ziyaret sırasında Hazar'a kıyıdaş ülkelerin liderleri ile görüşeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin oluşturduğu Hazar Beşlisi Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkmenistan'a gitmişti.

