Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi Aşkabat'ta gerçekleşti

Aşkabat'taki söz konusu 6. zirveye İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Azerbyacan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı.

Hazar Denizi bölgesindeki güvenlik, ekonomik işbirliği ve çevre sorunları Aşkabat zirvesinde tartışılan ana konulardır. Hazar Liderler Zirvesi ayrıca belirli işbirliği alanlarına, önceki anlaşmaların uygulanmasındaki ilerlemeye ve önemli uluslararası konulara odaklanmaktadır.

Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Hazar’a kıyıdaş ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar’ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı.

2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Zirvesi'nde Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.