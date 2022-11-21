Cumhurbaşkanı Reisi'den Tokayev'e tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, gönderdiği bir mesajda Kazakistan'da erken cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi kaleme aldığı mesajda, iki ülke yetkililerinin ortak çabaları ışığında, geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de ilişkilerin her alanda gelişmesine tanık olmalarını temenni etti.

Kazakistan'da görevdeki Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in de aralarında olduğu 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

Kazakistan'da seçim komisyonunun ilk sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev yeniden kazandı.