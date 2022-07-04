Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın Tahran temasları başladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetlisi olarak bu sabah Tahran'a geldi.

Ceyhun Bayramov, Tahran temasları kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü.

Bayramov'un İran ziyaretinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Emir Abdullahiyan, Azerbaycan yetkilileriyle görüşmek üzere 22 Aralık 2021'de başkent Bakü'ye gitmişti.