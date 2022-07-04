Reisi Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumburbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la görüştü.

Reisi bu görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan ile ilişkileri derinleştirmenin ve güçlendirmenin önünde bir engel olmadığını belirten İbrahim Reisi, "İkili ilişkilerin geliştirilmesi etkili bir bölgesel işbirliğine yol açabilir" dedi.

İki ülkenin halkı arasındaki ilişkilerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Reisi, "İran ve Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi iki ulusun dostluğunu güçlendirecektir" ifadesini kullandı.

Reisi ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tahran ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerde ilerleme kaydedilmesini temenni etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da, iki ülkenin yetkilileri arasındaki diplomatik ilişkilerdeki önemli artışa ve bunun işbirliği ve ilişkilerin düzeyi üzerindeki önemli etkisine değinerek, "İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi geçen yıl ve bu yılın ilk 5 ayında önemli ölçüde arttı" dedi.

Bayramov ayrıca İran ve Azerbaycan'ın bölgesel sorunların bölge ülkelerinin kendileri tarafından ve yabancıların müdahalesi olmaksızın çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.