Aliyev'in Tahran ziyareti gündemde

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesini değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Kardeşim Ceyhun Bayramov ile önemli ve dostane görüşmemiz oldu. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınırken Karabağ sorununun toprak bütünlüğünü koruma ve egemenliğe saygı ilkelerine dayalı olarak barışçıl çözümüne vurgu yapıldı.

İlişkiler doğru yolda devam etmekte ve Sayın İlham Aliyev'in Tahran ziyareti iki ülkenin gündemde."