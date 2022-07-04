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4 Tem 2022 12:22

Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi bir ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından bakanlık binasında karşılandı.

Törenin ardından Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Ceyhun Bayramov, Tahran temasları kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüşmüştü.

Bayramov'un İran ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor. 

News Code 1903294
https://tr.mehrnews.com/news/1903294/

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