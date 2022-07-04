Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından bakanlık binasında karşılandı.
Törenin ardından Emir Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Ceyhun Bayramov, Tahran temasları kapsamında İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüşmüştü.
Bayramov'un İran ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
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