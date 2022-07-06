Katar Dışişleri Bakanı bugün Tahran'a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin bugün Tahran’a ziyarettte bulunacağını duyurdu.

İran ve Katar arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu anlatan Kenani, "Abdurrahman Al Sani'nin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacak." dedi.

Emir Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı son telefon görüşmesinde, başkent Doha'da yaptırımların kaldırılmasına yönelik yürütülen müzakerelere dair, "Doha'daki görüşmeleri olumlu olarak değerlendiriyoruz." demişti.