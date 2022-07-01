İran’dan Bağlantısızlar Hareketi ülkelerine "milli para" çağrısı

İran İslami Şura Meclisi ikinci başkan yardımcısı Abdulrıza Mesri, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Bakü Konferansı'nda konuşma yaptı.

Mesri, “Bağlantısızlar Hareketi’ne üye ülkeler, ticaret ve turizm alanında işbirliğini geliştirmeli, aynı zamanda pazar fırsatlarını keşfedip potansiyellerini doğru şekilde kullanmalıdır.” dedi.

“Hegemon devletlerin bölgemize müdahale etmesine izin vermemeliyiz” diyen İranlı yetkili, “ABD doları yerine milli para birimlerini kullanmalıyız” dedi.

Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Konferansı, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. "Dünyada barışı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmede ulusal parlamentoların rolünü güçlendirme" temasıyla düzenlenen konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeden parlamento delegasyonları ve 9 uluslararası parlamento örgütünün temsilcileri katıldı.

Abdulrıza Mesri başkanlığındaki İran heyeti, Bakü konferansı sırasında Cezayir Parlamentosu Başkanı ile Katar ve Irak meclisleri başkan yardımcıları ile bir araya gelmişti.