Suriye, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı'na katıldı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, heyet başkanı Feysal Azzuz konferans öncesi yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine saygı gösteren Suriye'nin hiçbir ülkenin içişlerine karışmadığını belirterek, buna rağmen ülkesinin 11 yılı aşkın bir süredir istikrarını ve kadim insanlık tarihini hedef alan bir savaşa maruz kaldığını belirtti.

Azzuz, büyük uluslararası güçler tarafından desteklenen aşırılık yanlısı terörist grupların Suriye’deki büyük insan mirasını tahribata uğrattığını ve sabote ettiğini, birliğini baltalamak istediğini ve zenginliğini çalmak, yiyeceklerini yağmalamak, hastanelerini ve okullarını yıkmak, camilerini ve ve kiliselerini yıkmak için çalıştığını belirtti.

Bağlantısızlar Hareketi ülkelerini Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğü yaklaşımını desteklemeye çağıran Azzuz, ABD ve Türkiye’nin Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgal ettiği uygulamaların yasadışı ve yasadışı olduğunu ve tüm uluslararası sözleşmeleri ve insani sözleşmeleri ihlal ettiğini vurguladı.

Konferansın oturum aralarında Suriye heyeti Irak, Libya, Cezayir, Mısır, Bahreyn ve Filistinliler de dahil olmak üzere bir dizi kardeş Arap ülkesinin delegasyonlarıyla bir araya geldi.