İran yapımı beş film TRT 2 ekranlarında olacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Ağostos ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı yönetmen Daryuş Mehrcuyi 1969 yaptığı önemli eseri "Gaav" filmi, Abbas Kiyarüstemi'nin yönetmenliğini yaptığı "Yakın Plan", Araş Lahooti'nin yazıp yonettiği Turuncu Günler, yönetmenliğini Reza Mirkerimi'nin üstelendiği Çok Yakın Çok Uzak ve usta yönetmen Mecid Mecidi'nin üstlendiği, 1999 yapımlı "Cennetin Rengi" adlı eseri de yer almaktadır.

"Gaav" filmini 1 Ağustos Pazartesi günü ekranlarda olacak. "Rang-e khoda" (Cennetin Rengi) 5 Ağustos Cuma günü , "Kheili dour, kheili nazdik" (Çok Yakın Çok Uzak) 11 Ağustos Perşembe günü, "Rooz-haye Narenji" (Turuncu Günler)18 Ağustos Perşembe günü ve "Nema-ye Nazdik" (Yakın Plan) gilmi ise 23 Ağustos Salı günü izleyebilirsiniz.