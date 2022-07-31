  1. Kültür
31 Tem 2022 16:13

İran yapımı beş film TRT 2 ekranlarında olacak

İran yapımı beş film TRT 2 ekranlarında olacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'de Ağostos ayında İran sinemasından beş filmi ekrana getirilecek.

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Ağostos ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı yönetmen Daryuş Mehrcuyi 1969 yaptığı önemli eseri "Gaav" filmi, Abbas Kiyarüstemi'nin yönetmenliğini yaptığı "Yakın Plan", Araş Lahooti'nin yazıp yonettiği Turuncu Günler, yönetmenliğini Reza Mirkerimi'nin üstelendiği Çok Yakın Çok Uzak ve usta yönetmen Mecid Mecidi'nin üstlendiği, 1999 yapımlı "Cennetin Rengi" adlı eseri de yer almaktadır. 

"Gaav" filmini 1 Ağustos Pazartesi günü ekranlarda olacak. "Rang-e khoda" (Cennetin Rengi) 5 Ağustos Cuma günü , "Kheili dour, kheili nazdik" (Çok Yakın Çok Uzak) 11 Ağustos Perşembe günü, "Rooz-haye Narenji" (Turuncu Günler)18 Ağustos Perşembe günü  ve "Nema-ye Nazdik" (Yakın Plan) gilmi ise 23 Ağustos Salı günü izleyebilirsiniz. 

News Code 1903834
https://tr.mehrnews.com/news/1903834/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler