İran yapımı 'Catwoman' filmi Tunus'ta yarışacak

İranlı sinemacı Hadi Şeybani tarafından yönetilen 'Catwoman' adlı kısa film, bu sene 35'incisi Tunus'ta düzenlenecek olan Uluslararası FIFAC Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

'Catwoman' adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Catwoman, artık kimseyi kurtaramayacak kadar zayıflamıştır..."

İlk kez 1964 yılında kurulan FIFAC Film Festivali Afrika Kıtası'nın en eski film festivali olarak sayılıyor.

Bugün itibariyle başlayacak olan festivalin 35'inci dönemi 20 Agustos'a kadar devam edecek. 32 ülkeden 37 film festivalde yarışacak.