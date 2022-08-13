  1. Kültür
13 Ağu 2022 12:36

İran yapımı 'Catwoman' filmi Tunus'ta yarışacak

İran yapımı 'Catwoman' filmi Tunus'ta yarışacak

Hadi Şeybani'nin yapıp yönettiği 'Catwoman' adlı kısa film, Tunus'ta düzenlenecek olan Uluslararası FIFAC Film Festivali'ne katılacak.

İranlı sinemacı Hadi Şeybani tarafından yönetilen 'Catwoman' adlı kısa film, bu sene  35'incisi Tunus'ta düzenlenecek olan Uluslararası FIFAC Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

'Catwoman' adlı kısa filmin özeti şöyle:
"Catwoman, artık kimseyi kurtaramayacak kadar zayıflamıştır..."

İlk kez 1964 yılında kurulan  FIFAC Film Festivali Afrika Kıtası'nın en eski film festivali olarak sayılıyor. 

Bugün itibariyle başlayacak olan festivalin 35'inci dönemi 20 Agustos'a kadar devam edecek. 32 ülkeden 37 film festivalde yarışacak.

News Code 1904095
https://tr.mehrnews.com/news/1904095/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler