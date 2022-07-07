Sinema yazarı Oylum TRT2'de İranlı yönetmen Kiyarüstemi'ni anlatacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2 İranlı ünlü yönetmen Abbas Kiyarüstemi vefat yıldönümü münasebeti ile bir program yayınlayacak.

Sinema yazarı Rıza Oylum'un konuk olduğu programda Kiyarüstemi'nin filmleri ve İran sinemsı üzerindeki etkisi anlatılacak.

Programı bugün Türkiye saati ile 19:00'da izleyebilirsiniz. Programın tekrarı ise Cumartesi ve Pazar günü yayınlanacak.

Dünyadaki birçok eleştirmen ve film yapımcısı tarafından en tanınmış İranlı yönetmen olarak kabul edilen Abbas Kiyarüstemi, 1970 yılından bu yana yapmış olduğu filmlerle İran Sineması’nın uluslararası alanda tanınmasını ve kabul görmesini sağlayan yönetmenlerden biridir. Kiyarüstemi 2016'da Paris'te hayatını kaybetti.