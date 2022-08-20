İran'ın uzaya insan gönderme planı

Mehr'e konuşan İran Uzay Ajansı Başkanı Hasan Salariye, ülkenin uzay programları hakkında açıklamada bulundu.

Salariye, "Biyolojik uzay araştırmaları alanında kapsamlı bir planımız var. Sırf kamuya duyurmak için bir insanı uzaya göndermek istemiyoruz. Aslında bu planın getirisi olmalı. Bunun amacı biyolojik uzay araştırmalarının geliştirilmesidir." dedi.

Uzaya gidecek astronotun bilimsel bir programı uygulaması gerektiğini vurgulayan Salariye, "Bu kişi aslında uzay istasyonuna bir araştırmacı olarak ginderilecektir." ifadesini kullandı.

Salariye, "İnsanları ve astronotları uzaya göndermek için bir ön hazırlık yapılmalı, bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Bu doğrultuda 10 yıllık uzay planı hazırladık. Örneğin bu sene Alçak Dünya yörüngesi'ne bir kapsül gönderme projemiz var ve gelecek yıl ise bir uzay laboratuvarımız olacak." açıklamasını yaptı.

Uzaya insan gönderme planı hakkında Hasan Salariye, "Bu hususta Rusya ile istişare yapıyoruz; Rusya'da astronotlara gerekli eğitimler veriliyor. Bu planın gerçekleşmesi için izlenmesi gereken bir süreç vardır." diye konuştu.