İran’ın yeni uydusu “Hayyam” ABD’yi korkuttu

AA’ya konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, Hayyam uydusunun kullanımı ile ilgili bazı iddialarda bulunarak, ülkesinin İran'a casusluk yeteneklerini önemli ölçüde artıracak gelişmiş bir uydunun fırlatıldığından haberdar olduğunu ileri sürdü.

Rusya'nın İran ile artan işbirliğinin uluslararası toplum için büyük bir tehlike olarak değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Söz konusu uydu dün yerel saatle 11.52’de Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

İran Uzay Ajansı yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun, tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi amacıyla kullanılacağını ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağını açıkladı.

Yeni uydu, adını matematik, astronomi, felsefe ve şiir alanındaki engin bilgisi ile tanınan 11. Yüzyıl İranlı bilgin Ömer Hayyam’dan almıştır.