İran: Yeni bir uydu taşıyıcı test edilecek

Kirman eyaletindeki Raver kentinde bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, burada yaptığı açıklamada, "Geçen yıl yerli uydu taşıyıcı tarafından Dünya yörüngesine yerleştirilen 'Nur' adlı uydu şu anda aktif olarak çalışıyor. Bu, gurur duyulacak milli bir çalışmadır." dedi.

Zarepur, "Yeni bir uydu taşıyıcı önümüzdeki birkaç hafta içinde test edilecek. Bu roket 100 kilogramlık yükü yörüngeye oturtabilir." ifadesini kullandı.

Son günlerde İran'a ait "Hayyam" uydusu, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatılmıştı.