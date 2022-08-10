Reisi'den "Hayyam" uydusu ile ilgili açıklama

Bugün sabah saatlerinde gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reisi, Hayyam uydusunun başarılıyla uzaya fırlatılmasının çok gurur verici olduğunu belirterek, bunun ülkenin gücüne güç katacağını söyledi.

Uzay sektöründe çalışan İranlı uzmanları takdir eden Cumhurbaşkanı Reisi, havacılık-uzay teknolojisinin önemine değinerek, "13. hükümet olarak uzay sektöründeki çalışmaların hızlanmasını sağlayacağız. Önümüzdeki aylarda çevre, madencilik, doğal afetlerle mücadele ve sınır hatlarının kontrolü konusunda büyük katkılar sunacak yeni teknolojik kazanımlar tanıtılacak." dedi.

Söz konusu uydu dün yerel saatle 11.52’de Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

İran Uzay Ajansı yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan uydunun, tarım, madencilik ve çevre sorunlarının gözlemlenmesi amacıyla kullanılacağını ve tamamen İran'ın kontrolünde kalacağını açıkladı.

Yeni uydu, adını matematik, astronomi, felsefe ve şiir alanındaki engin bilgisi ile tanınan 11. Yüzyıl İranlı bilgin Ömer Hayyam’dan almıştır.