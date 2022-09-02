Ermenistan, Azerbaycan'ın da yer aldığı, "Doğu-2022" tatbikatına katılıyor

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu-2022) stratejik askeri tatbikatı başladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vostok-2022 tatbikatına Ermenistan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Ülkenin doğu bölgesinde barışın korunması, askeri güvenliğin sağlanmasıyla ilgili hedefler üzerinde çalışılan tatbikat, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Vostok-2022 tatbikatına Çin, Hindistan ve Azerbaycan da katılıyor.

Kaynak: Ermeni Haber