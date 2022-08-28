İran ve Rusya 2022 İHA yarışmasında birinci oldu

Uluslararası Ordu Oyunları 2022 kapsamındaki İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmaları çerçevesinde İran ve Rusya takımı birinciliğe ulaştı.

Bu kapsamda Belarus ve Ermenistan sırayla ikinci ve üçüncü oldu.

Uluslararası Ordu Oyunları 2022 kapsamındaki insansız hava aracı (İHA) yarışmaları 15 Ağustos'ta İran'ın Kaşan kentinde başladı.

İran'ın yanı sıra Rusya, Belarus ve Ermenistan'dan 70 asker katıldığı yarışmaya Hindistan ve Pakistan'dan iki ekip gözlemci olarak hazır bulundu.

Uluslararası Ordu Oyunları Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldı. İran Ordusu oyunlara katılmaya 2016'dan bu yana davet edildi.