Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, yaptırımların kaldırılması amacıyla İran ile Batı arasında yürütülen Viyana müzakerelerine ilişkin, "Müzakerelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın şartlarını net bir şekilde açıkladı. Bu doğru bir yaklaşımdır. Müzakereleri takip eden güçlü bir ekibe sahibiz." dedi.

Avrupa Birliği'ne seslenen Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Avrupalılar İran ile işbirliği fırsatını kaçırmamalı. Pişman olacaklar. İran milletinin hakları çiğnendi. İran'a karşı yaptığınız hataları telafi edin." dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ABD'nin yaptığı baskı sonucu İran’dan ayrılan Avrupalı şirketlerin tutumunu sert bir dille eleştirdi.