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3 Eyl 2022 08:55

İranlı yetkiliden "Viyana müzakereleri" açıklaması

İranlı yetkiliden "Viyana müzakereleri" açıklaması

İran'ın Batı ile Viyana müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, "Olası anlaşmanın belirsiz noktaları olmaması, İran için önemlidir" dedi.

İran'ın Batı ile Viyana müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, Viyana'daki görüşmeler hakkında Al-Jazeera kanalına vediği demeçte, "Olası anlaşmanın belirsiz noktaları olmaması, İran için önemlidir" dedi.

Marandi, "Washington'un herhangi bir olası anlaşmayı bedel ödemeden yok etmesini imkansız kılmak istiyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi  Ajansı tarafından İran'a dayatılan sahte suçlamalara son verilmelidir" ifadesini kullandı.

Marandi, "Muhtemel anlaşma metnindeki herhangi bir belirsizlik açıklanmalıdır. Avrupa ülkeleri, enerji krizi nedeniyle nükleer anlaşmanın başarıya ulaşmasını istiyor" ifadelerinde bulundu.

News Code 1904543
https://tr.mehrnews.com/news/1904543/

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