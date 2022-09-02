İran ve Umman dışişleri bakanları Viyana müzakerelerini görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ve Avusturya'nın başkenti Viyana’da İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakereler ele alındı.

Viyana müzakerelerinin son durumu hakkında Ummanlı mevkidaşına bilgi veren Emir Abdullahiyan, Tahran'ın ABD'nin taslak metinle ilgili görüşüne verdiği yanıtın müzakerelerin koordinatörüne gönderildiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın iyi, istikrarlı ve güçlü bir anlaşmaya varma iradesini vurgulayarak, "Yanıt olarak sunulan metni hazırlama sürecinde müzakerelerin hızlandırılması ve sonuçlandırılmasının kolaylaştırılması İran tarafından ön planda tutulmuştur." dedi.

Ummanlı bakan da bu görüşmede İran’ın paratik ve yapıcı yaklaşımı için teşekkür ederek, Viyana müzakerelerinin tüm tarafların işbirliği ile beklenen sonuçlara ulaşmasını umduğunu ifade etti.