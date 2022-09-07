İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 945 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144 bin 85'e, vaka sayısı ise 7 milyon 536 bin 217'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 741'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7 milyon 311 bin 837'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.