Emir Abdullahiyan: Lübnan'a enerji alanında yardıma hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Bouhabib ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, İran'ın Lübnan'a petrol ve diğer yardımları göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

İran'ın Beyrut Büyükelçiliği, akaryakıt taşıyan İran petrol tankerlerinin önümüzdeki bir iki hafta içinde Lübnan'a hareket edeceğini duyurmuştu.

Emir Abdullahiyan, New York temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdürrahman Al Sani ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile bir araya gelmişti.