İran, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları New York'ta görüştü

Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkevi'nde gerçekleştirilen Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Toplantıya BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de katıldı.

Sputnik'in haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda "Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı icra ettik. Suriye krizine kalıcı siyasi çözüm bulunması için diplomatik çabalarımızı her alanda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.