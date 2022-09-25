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25 Eyl 2022 09:31

Emir Abdullahiyan'ın diplomasi temasları New York'ta sürüyor

Emir Abdullahiyan'ın diplomasi temasları New York'ta sürüyor

Resmi temaslar kapsamında New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın diplomasi temasları sürüyor.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu ziyaret sırasında dün Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi. 

Görüşmede, Kafkasya bölgesinde gerginliğin azaltma yolları ele alındı.

Emir Abdullahiyan'ın diplomasi temasları New York'ta sürüyor

Emir Abdullahiyan ayrıca Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek, Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeleri, Bağdat ve Tahran ve Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki işbirliğini görüştü.

Emir Abdullahiyan'ın diplomasi temasları New York'ta sürüyor

Emir Abdullahiyan ilaveten Suriye, BAE, Nikaragua, Sri Lanka, Uganda ve Eritre dışişleri bakanları ile görüştü.

News Code 1904954
https://tr.mehrnews.com/news/1904954/

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