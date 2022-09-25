ABD gerçekçi davranırsa anlaşma mümkündür

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Twitter'den yaptığı bir Paylaşımda New York ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"New York'ta Kuveyt, BAE, Nikaragua, Sri Lanka, Uganda ve Eritre, Ermenistan, Venezuela ve Irak dışişleri bakanları ile görüştüm.

Bağlantısızlar Hareketi'nin bakanlar düzeyindeki toplantısında konuşmanın yanı sıra New York Times'in sorularını yanıtladım. ABD'nin gerçekçi olup bir karar verebileceği durumunda anlaşma mümkündür."