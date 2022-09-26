İran ve Sri Lanka ilişkileri New York'ta ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı sırasında Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran ve Sri Lanka arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu belirterek, ikil ülkenin ekonomik işbirliklerinin daha fazla gelişmesini olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Sri Lanka'nın altyapı projelerinde İran'ın özel sektörünün aktif hale gelmesini memnuniyetle karşılayan Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve ekonomik ve ticari işbirliğinin ve teknik-mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Sri Lanka ile ilişkileri geliştirme konusunda herhangi bir kısıtlaması olmadığını söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı da İran'ın nükleer müzakerelerindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşılayarak, ikili ilişkilerin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırma konusundaki siyasi iradesini vurguladı.