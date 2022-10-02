Ian Kasırgası Florida'da 64 can aldı

Çarşamba günü ABD'nin güney kıyılarına kategori 4 şiddetinde ulaşan Ian Kasırgası, sabah saatlerinde Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

AA'ya göre, diğer taraftan Atlas Okyanusu'nda yeniden güçlenen rüzgar, kategori 1 şiddetinde kasırga olarak Güney Carolina eyaletine ulaştı.

Florida'da büyük yıkıma yol açan Ian Kasırgasında ölenlerin sayısı ise 64'e çıktı.

Şu ana kadar kasırga nedeniyle mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kasırga sebebiyle oluşan ve 12 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti ve büyük maddi hasara yol açtı.