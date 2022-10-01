Çin’den ABD'nin yeni İran yaptırımlarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına dahil olan şirketleri yaptırım listesine ekleyen ABD’ye tepki gösterdi.

Mao Ning, Çin’in her zaman ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarına karşı çıktığını belirterek, “Çin de dahil olmak üzere uluslararası toplum, uluslararası yasalar çerçevesinde İran ile normal işbirliğini sürdürmelidir.” dedi.

Amerika'dan yaptırımlara başvurmaktan vazgeçmesini isteyen Mao Ning, Biden hükümetine nükleer görüşmelere geri dönmesi çağrısında bulundu.

İran'ın petrol ihracatına yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin Güney ve Doğu Asya'ya satışına dahil olan 8 şirketi yaptırım listesine eklemişti.