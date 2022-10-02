ABD ile Venezuela arasında mahkum takası

ABD Başkanı Joe Biden Venezuela'da tutulan yedi Amerikalının serbest bırakıldığını söyledi. Buna karşılık ABD'de tutuklu bulunan iki Venezuelalı mahkum da serbest bırakıldı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Venezuela'da haksız yere gözaltında bulunan Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano, Jose Pereira, Matthew Heath ve Osman Khan'ı ülkeye getiriyoruz. Bu kişiler, yakın zamanda ailelerine kavuşacak ve ait oldukları yerde sevdiklerinin kollarına geri dönecekler." dedi.

Venezuela’nın bu adımı, ABD Dışişlerinden bir heyetin haziranda Venezuela'ya gidip görüşmeler yapmasından aylar sonra geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu, ABD vatandaşlarının Venezuela tarafından serbest bırakılmasını kutlamamıza rağmen daha yapacak çok işimiz var. Dışişleri Bakanı olarak dünya çapındaki Amerikalıların güvenliği benim en büyük önceliğim ve yurt dışında haksız yere gözaltına alınan tüm ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için baskı yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Vadell, Toledo, Jose Zambrano, Alirio Zambrano ve Pereira, "CITGO 6" olarak bilinen 6 Amerikalı petrol yöneticisinden 5'i olarak biliniyor.

5 isim, 4 yıldan uzun bir süredir Venezuela’da tutukluydu. Eski Deniz Kuvvetleri askeri Heath, eylül 2020'de Venezuela’da gözaltına alınmış, Khan ise ocak ayından beri tutuklu bulunuyordu.

TRT